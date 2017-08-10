بالفيديو - كي يحظيا بحفل زفاف غير تقليدي... عرّضا حياة الجميع للخطر!

الإعلان

تُحقّق الشرطة في كازاخستان في حادثة تحليق مروحية تنقل عروسين على ارتفاعٍ منخفض فوق طريقٍ عام مزدحم بالسيّارات.ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المدعوين ونشره على الانترنت، المروحية وهي تُحلّق على ارتفاعٍ منخفضٍ جداً فوق موكب سيارات تابع للعروسين في مدينة " شيمكنت" في جنوب كازاخستان.وتعرّض قائد المروحيّة لانتقاداتٍ لاذعة نتيجة تصرّفه غير المسؤول ما جعل الشرطة تفتح تحقيقاً بالموضوع.وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانيّة أنّ الثنائي دفع حوالي 750 دولاراً ثمن الرحلة بالمروحية والتي دامت نصف ساعة.