انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لاعب كرة القدم البرتغالي المحترف كريستيانو رونالدو ينجو من سقوط مؤلم، أثناء نزوله من حافلة فريقه، الذي يستعد لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكاد رونالدو أن ينزلق من على سلالم حافلة ريال مدريد، إلا أنه تمكن من تعديل وضعه سريعا.

إليكم الفيديو:





🎥 Cristiano Ronaldo almost slipped and fell on his way out of the team bus before training. #HalaMadrid pic.twitter.com/LB5YHM8IHd