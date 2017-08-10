بالفيديو – "أغنى طفل إماراتي" يتباهى بسيارة فيراري قيمتها 260 ألف دولار!

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Go check out my new video on YouTube of my new car link in my bio 🔥🔥 🎥@zubornready @Ericmyers_ @lifeofjaimar #supreme#louisvuitton#hypebeast#complex #mydubai#worldstar A post shared by Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa) on Aug 3, 2017 at 6:09pm PDT

We living life 🙏🏽🔑#louisvuitton#supreme#soexcited#complex A post shared by Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa) on Aug 5, 2017 at 9:27am PDT

انتشر فيديو مع مجموعة من الصور لطفل إماراتي، قيل إنّه الأغنى، يُدعى رشيد سيف بالحصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما تسلم سيارته الفيراري الجديدة التي بلغت قيمتها 260 ألف دولار.وفي التفاصيل، فإن الطفل رشيد هو ابن مدير مجموعة شركات "سيف بالحصا" عمره 15 عاماً فقط، وقد اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستعراضه حياة الترف التي يعيشها تحت اسم "Money Kicks".نشير إلى أنّ سيارة الفيراري الجديدة الخاصّة بالحصا غُلفت بورق طباعة من دار "لويس فيتون" الفاخر.واللافت، أنّ ثروة هذا المراهق لا تنحصر باقتنائه لهذه السيارة الفاخرة بل أيضاً بأمور كثيرة أخرى أبرزها أنّه يمتلك 70 حذاءً موقعاً من الرياضي مايكل جوردن سعر الواحد 1900 دولار أميركي، و200 زوج أحذية من "يزي" أديداس. بالإضافة إلى ذلك لبالحصا 400 حيوان في حديقة منزله تتنوع بين أسود، نمور، قرود وفهود.الجدير ذكره، أنّ لرشيد أكثر من 661 ألف متابع عبر انستغرام، 779 ألف على يوتيوب.إليكم سيارته الجديدة التي لن يستطيع قيادتها قبل بلوغ الـ 18 عاماً: