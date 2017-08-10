بالصور – كايلي جينير بالبيكيني بعد تحقيق أرباحٍ قيمتها 420 مليون دولار!

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☀️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2017 at 2:37pm PDT

day at Mommy's 💛 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2017 at 2:29pm PDT

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير صوراً مثيرة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه بلباس بحر مثير للغاية.وفي التفاصيل، فقد جاءت هذه الصور بعد ساعات قليلة على انتشار خبر مفاده أنّ كايلي جنت 420 مليون دولار خلال 18 شهراً من ماركة التجميل الخاصّة بها.نشير إلى أنّه من المتوقع أن تلامس أرباح شركة جينير المليار دولار عام 2022.الجدير ذكره، أنّ صور كايلي التُقطت خلال قضائها يوماً مشمساً مع والدتها كريس جينير في كاليفورنيا.إليكم صورها المثيرة: