بريجيت ماكرون مجرّدة من لقب "السيدة الأولى"... إليكم السبب!

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بعد أيام قليلة على نشر عريضة ضد استخدام لقب السيدة الأولى في فرنسا، سيصدر بيان من قصر الاليزيه لتوضيح "الدور العام" لبريجيت ماكرون خلال فترة حكم زوجها إيمانويل.وفي التفاصيل، وقّع أكثر من 280 ألف شخص على العريضة التي عممت على الانترنت بمبادرة من تيري بول فالات، وذلك بهدف تجريد بريجيت ماكرون من لقب السيدة الأولى وذلك لسببين، الأوّل هو تفادي تخصيص ميزانية للسيدة ماكرون من المال العام، والثاني لأنّ الحكومة تسعى حالياً لإساء خطّة "توفير المال وتكوين الحياة السياسية" والتي تمنع توظيف الوزراء والنواب لأقاربهم في الدولة.وتضمّن النصّ الذي أرفق مع العريضة أنّه "ليس هناك من سبب يدعو لأن تحصل زوجة الرئيس على المال من الميزانية العامة للدولة".ونُشر في النص أيضاً أنّ لبريجيت ماكرون حاليا فريق من 3 مساعدين، بالإضافة إلى كاتبين ورجلي أمن.يُذكر، أنّ إيمانويل ماكرون كان قد تعهد في حملته الانتخابية، بأن يكون لزوجته "دوراً في الحياة العامة" إذا ما انتُخب رئيساً شرط أنّ لا يكون مدفوعا من ضرائب الدولة.