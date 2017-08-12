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12 آب 2017 - 07:00
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أسرار غريبة.... لم تعرفوها من قبل عن التقبيل!

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أسرار غريبة.... لم تعرفوها من قبل عن التقبيل!

يعتبر التقبيل واحدة من أكثر الخطوات التي يقوم بها الحبيبان للتعبير عن حبّهما لبعض.

لذلك، قررنا أن نكشف لكم في ما يلي عن بعض الأسرار التي تتعلّق بالتقبيل.

- التقبيل يزيد من مستويات الاندورفين والأوكسيتوسين: إن فرز هذه الهرمونات في الجسم يزيد من شعور المرء بالسعادة.

- التقبيل قد يزيد من طول عمر الإنسان: للتقبيل فوائد صحية عديدة وقد يزيد من عمر المرء.
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- يتم تناقل نحو 80 مليون جرثومة مع كل قبلة: وجدت دراسة نشرت في مجلة ميكروبيوم أنه يتم تبادل نحو 80 مليون جرثومة مع كل قبلة.

- تعزيز الجهاز المناعي: وجدت الدراسة نفسها أن تبادل هذه الجراثيم بين الثنائي يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.

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