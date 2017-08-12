أسرار غريبة.... لم تعرفوها من قبل عن التقبيل!

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يعتبر التقبيل واحدة من أكثر الخطوات التي يقوم بها الحبيبان للتعبير عن حبّهما لبعض.لذلك، قررنا أن نكشف لكم في ما يلي عن بعض الأسرار التي تتعلّق بالتقبيل.- التقبيل يزيد من مستويات الاندورفين والأوكسيتوسين: إن فرز هذه الهرمونات في الجسم يزيد من شعور المرء بالسعادة.- التقبيل قد يزيد من طول عمر الإنسان: للتقبيل فوائد صحية عديدة وقد يزيد من عمر المرء.- يتم تناقل نحو 80 مليون جرثومة مع كل قبلة: وجدت دراسة نشرت في مجلة ميكروبيوم أنه يتم تبادل نحو 80 مليون جرثومة مع كل قبلة.- تعزيز الجهاز المناعي: وجدت الدراسة نفسها أن تبادل هذه الجراثيم بين الثنائي يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.