اليكم حقيقتان "مثيرتان" عن المؤخرة!

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تعتبر المؤخرة واحدة من أكثر مناطق الجسم المثيرة، إذ يرغب الرجال والنساء على حدّ سواء بالحصول على مؤخرة مثالية.سنقدّم لكم في ما يلي حقيقتان "مثيرتان" قد لا تعرفوها عن المؤخرة:- المؤخرة الكبيرة تمنع مرض السكري: وجد الباحثون في جامعة أكسفورد أن الدهون المخزنة في منطقة المؤخرة والوركين هي في الواقع مفيدة، بعكس المعتقدات السائدة. وقد اكتشف العلماء أن هذه الدهون يمكن أن تساعد على منع أمراض القلب والسكري والأمراض الناجمة عن السمنة.- قد تصاب المؤخرة بسرطان الجلد: يتفق الأطباء على أن سرطان الجلد قد يصيب المؤخرة حتى لو لم تتعرّض أبداً للشمس.