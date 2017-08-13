طريقة فعالة لإزالة بقع طلاء الأظافر عن الملابس!

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تواجه المرأة في كثير من الأحيان مشكلة بقع طلاء الأظافر على الملابس وقد يلطخ الطلاء تصاميم باهظة وعزيزة جداً. ولكن الحلّ بسيط للغاية، ما عليكِ سوى اتباع الخطوات التالية:أنتِ بحاجة إلى:طاولة مسطّحةمناديل ورقية أو منشفة صغيرةالأسيتونصابون سائلماءغسالةإذا كان القماش يحتوي على أسيتات أو ترياسيتات يُنصح بعدم استخدام الأسيتون لأنّه قد يحرق القماش.أمّا إذا كان القماش لا يحتوي على هاتين المادتين فقومي بغمس المنشفة بالأسيتون وضعيها على مكان البقعة (بعد وضع الملابس على الطاولة المسطّحة) ستلاحظين أنّ بقعة طلاء الأظافر ستظهر على المنشفة وستختفي تدريجياً عن الملابس. كرري هذه العملية مرات عديدة حتى تختفي البقعة واحرصي على استخدام منشفة أو مناديل ورقية جديدة في كلّ مرة.عند اختفاء البقعة، انقعي الملابس في المياه الباردة والصابون السائل ثمّ ضعيها بعد ذلك في الغسالة.