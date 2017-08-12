بالفيديو – ما حصل مع هذا الطفل مرعب للغاية... كان وحيداً في المنزل!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة دخول لصّين إلى منزل في ميامي ليل الجمعة بعد حجز طفل عمره 14 عاماً وتغطية عينيه.وفي التفاصيل، كان الطفل وحده في المنزل حين سمح صوتاً بالقرب من الباب فقرر التحقق من الأمر وحين فتح الباب تفاجأ باللصوص.عندها فرّ الطفل الذي لم تُعرف هويته باتجاه المطبخ ولكنه لم يفلت من اللصين اللذين احتجزاه حتى يتمكنا من سرقة المنزل.اشارة إلى أنّ كاميرا المراقبة في المنزل هي التي التقطت الحادث المرعب. وتحقق شرطة ميامي حالياً في الحادثة لمعرفة هوية الفاعلين.إليكم الفيديو: