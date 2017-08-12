بالصورة – شاب خضع لعملية جراحية لاستئصال الثدي... إليكم السبب!

الإعلان





نشرت صحيفة الديلي ميل البرطانية خبراً مفاده أنّ مراهقاً صينياً اضطر للخضوع لعملية استئصال ثديه الأيمن بعدما كبر حجمه وبات بقياس A.وفي التفاصيل، لاحظ الشاب (19 عاماً) هذه الحالة الغريبة في جسمه، عندما كان في الـ 13 من عمره وقد قيل إنها حالة "ثدي الرجل" التي تنتج عن تناول الوجبات السريعة بكثرة.وبحسب صحيفة Qianjiang Evening Post الصينية فإنّ الشاب المدعو pseudonym Xiao Yang لجأ منذ 6 سنوات إلى الأطباء والمستشفيات ولم يعرف سبب هذه الحالة إلّا حين زار مستشفى Wenzhou بداية شهر تموز من العام الحالي.وهناك تبين للطبيب Pan Zhongliang أن سبب كبر الثدي هو مشاكل هرمونية تُسمى gynecomastia.الجدير ذكره، أنّ المشاكل الهرمونية المسببة لهذه الحالة تنتج عن الإكثار من تناول الوجبات السريعة أبرزها الدجاج المقلي بالإضافة إلى شرب حليب الصويا.