عاد من عمله باكراً ليرى زوجته تخونه في المنزل... ما فعله صادم!

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أقدم رجل يُدعى جوان كارلوس غراسيا يبلغ 42 عاماً، على إطلاق النار على زوجته وعشيقها بعدما ضبطهما وهما يمارسان الجنس.وفي التفاصيل، فقد ظنت الزوجة ساندرا كاستيلانوس أنّ جوان في عمله كحارس بأتلانتيكو، فمارست الجنس في غرفة النوم مع عشيقها فيما كان أطفالها في الغرفة المجاورة.وقد قال الأقارب والجيران لجوان إن زوحته تستقبل عشيقها نوي غوميز(35 عاماً) بانتظام بعد 3 ساعات من خروجه إلى العمل الساعة الخامسة فجراً، فقرر الزوج في إحدى المرات أن ينتظر في منزل صديقه حلول الساعة التاسعة صباحاً ليتوجه إلى المنزل لضبطها بالجرم المشهود.الجدير ذكره، أنّ جوان اعترف للشرطة بفعلته وقال إنّه غير نادم أبداً على قتلهما.