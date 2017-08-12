بالفيديو - عروسان لبنانيان يتزوجان في ملبورن ويثيران الضجة بما فعلاه يوم الزفاف!

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نشرت صحيفة ميرور البريطانية، فيديو لثنائي لبناني توجه إلى مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" لتناول البرغر والبطاطا المقلية قبل حفل زفافهما الفاخر في ملبورن.وفي التفاصيل، فقد قالت العروس زينة البالغة من العمر 29 عاماً إنّها كانت تحلم منذ صغرها بتناول برغر الدجاج في يوم زفافها، وقد حرصت على القيام بذلك مع شريكها غابرييل شعيا.نشير إلى أنّهما تعارفا حين كانا في الـ 12 من عمرهما في المدرسة وخطبا منذ سنتين.الجدير ذكره، أنّ زينا وغابرييل تزوجا على الطريقة اللبنانية في حفل زفاف فاخر بلغت كلفته 95 ألف دولار.