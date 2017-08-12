بالصور – حفلات زفاف تخطف الأنفاس لروعتها... في الفيليبين!

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#ARTROCinGodsperfecttime (c) @niceprintphoto A post shared by ROCAHOLICS (@rocaholicsofficial_ig) on Aug 9, 2017 at 8:07am PDT

Wow..as in....wow😳 thank youuuu 😍@michaelruizeventstyling A post shared by rochellepangilinan (@rochellepangilinan) on Aug 10, 2017 at 6:44pm PDT

Truly elegant reception set up for the wedding of Art and Rochelle tonight. By @michaelruizeventstyling *iphonepic for now #theARTofmarryingmyROCk #ARTROCinGodsperfecttime A post shared by Niceprintphoto (@niceprintphoto) on Aug 8, 2017 at 8:33am PDT

This shot by Vital Image is oozing with flair and drama Nikko and Joanna #mindworks #eventsofthenorth #mindworksweddings #garydacanay #eventstylingph #weddingsph #weddingsphilippines #styledbymindwork A post shared by Gary Dacanay (@gary_mindworks) on Jul 19, 2017 at 2:37am PDT

This shot by Vital Image is oozing with flair and drama Nikko and Joanna #mindworks #eventsofthenorth #mindworksweddings #garydacanay #eventstylingph #weddingsph #weddingsphilippines #styledbymindwork A post shared by Gary Dacanay (@gary_mindworks) on Jul 19, 2017 at 2:37am PDT

#patrick💗michelleSANTIAGO #alexfrancocakes #palaciodemaynila #june172017 #weddingcakesbyalexfranco A post shared by Rosan Franco (@rosanfranco) on Jun 17, 2017 at 8:31am PDT

Hitched 💑 #BNGmarriedLifestyle #MarriedLifeAF A post shared by Blake Go (@blake_go) on Aug 6, 2017 at 1:59am PDT

يتنافس الأغنياء في كلّ أنحاء العالم على إجراء أفخر حفلات الزفاف وقد باتت المنافسة شديدة للغاية بعد انتشار صور حفلات الزفاف في الفيليبين.فبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها حفل الزفاف الروسي الذي أحيته الليدي غاغا مقابل 10 مليون دولار في لوس أنجلوس، انتشرت صور حفلات الزفاف الفخمة في الفيليبين.وأبرز حفلات الزفاف الفيليبينية هو زواج روشيل بانغيلينان عضو فرقة SexBomb من الممثل آرثر سولينابس في تاغايتاي.وفي التفاصيل، فقد ارتدت العروس فستاناً بلغ طوله من الخلف 3 أمتار مع تصميم الكاب المرصع بالكريستال من تصميم Michael Cinco. واللافت في حفل الزفاف كان قالب الكيك المميز والأزهار المنتشرة في كلّ الأرجاء.بالإضافة إلى ذلك أثار حفل زفاف المستشار ريكار إنريكيز من الدكتورة شيلا لاسيا، ضجة كبيرة عبر الانترنت أيضاً والسبب أنّ أوركسترا Philharmonic الفيليبينية أحيت الحفل وزينة الصالة كانت خيالية وتميزت بالكريستال الرائع.إليكم صور حفلات الزفاف: