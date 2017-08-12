بالصور – حفلات زفاف تخطف الأنفاس لروعتها... في الفيليبين!

يتنافس الأغنياء في كلّ أنحاء العالم على إجراء أفخر حفلات الزفاف وقد باتت المنافسة شديدة للغاية بعد انتشار صور حفلات الزفاف في الفيليبين.
فبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها حفل الزفاف الروسي الذي أحيته الليدي غاغا مقابل 10 مليون دولار في لوس أنجلوس، انتشرت صور حفلات الزفاف الفخمة في الفيليبين.
وأبرز حفلات الزفاف الفيليبينية هو زواج روشيل بانغيلينان عضو فرقة SexBomb من الممثل آرثر سولينابس في تاغايتاي.
وفي التفاصيل، فقد ارتدت العروس فستاناً بلغ طوله من الخلف 3 أمتار مع تصميم الكاب المرصع بالكريستال من تصميم Michael Cinco. واللافت في حفل الزفاف كان قالب الكيك المميز والأزهار المنتشرة في كلّ الأرجاء.
بالإضافة إلى ذلك أثار حفل زفاف المستشار ريكار إنريكيز من الدكتورة شيلا لاسيا، ضجة كبيرة عبر الانترنت أيضاً والسبب أنّ أوركسترا Philharmonic الفيليبينية أحيت الحفل وزينة الصالة كانت خيالية وتميزت بالكريستال الرائع.
إليكم صور حفلات الزفاف:
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