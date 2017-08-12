منوعات
12 آب 2017 - 08:53
Back

بالصور – حفلات زفاف تخطف الأنفاس لروعتها... في الفيليبين!

إليكم صور حفلات الزفاف Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفيليبين, زواج, زفاف,فستان,إليكم صور حفلات الزفاف
episodes
بالصور – حفلات زفاف تخطف الأنفاس لروعتها... في الفيليبين!
يتنافس الأغنياء في كلّ أنحاء العالم على إجراء أفخر حفلات الزفاف وقد باتت المنافسة شديدة للغاية بعد انتشار صور حفلات الزفاف في الفيليبين.

فبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها حفل الزفاف الروسي الذي أحيته الليدي غاغا مقابل 10 مليون دولار في لوس أنجلوس، انتشرت صور حفلات الزفاف الفخمة في الفيليبين.

وأبرز حفلات الزفاف الفيليبينية هو زواج روشيل بانغيلينان عضو فرقة SexBomb من الممثل آرثر سولينابس في تاغايتاي.
الإعلان

وفي التفاصيل، فقد ارتدت العروس فستاناً بلغ طوله من الخلف 3 أمتار مع تصميم الكاب المرصع بالكريستال من تصميم Michael Cinco. واللافت في حفل الزفاف كان قالب الكيك المميز والأزهار المنتشرة في كلّ الأرجاء.

بالإضافة إلى ذلك أثار حفل زفاف المستشار ريكار إنريكيز من الدكتورة شيلا لاسيا، ضجة كبيرة عبر الانترنت أيضاً والسبب أنّ أوركسترا Philharmonic الفيليبينية أحيت الحفل وزينة الصالة كانت خيالية وتميزت بالكريستال الرائع.

إليكم صور حفلات الزفاف:

 

#ARTROCinGodsperfecttime (c) @niceprintphoto

A post shared by ROCAHOLICS (@rocaholicsofficial_ig) on



 

Wow..as in....wow😳 thank youuuu 😍@michaelruizeventstyling

A post shared by rochellepangilinan (@rochellepangilinan) on


 

Maraming salamat sa inyo!!! 😘❤️ Grooms Hotel: LAKE HOTEL TAGAYTAY @thelakehoteltagaytay Venue: LOS ARBOLES TAGAYTAY @losarbolestagaytay Caterer: BIZU CATERING STUDIO @bizucateringstudio Wedding coordinator :CHRISTINE ONG TE EVENTS @cotevents Photo and video: NICEPRINT PHOTO INC @niceprintphoto SECONDARY WEDDING ITEMS: CARINA INVITATION & PRINTABLES: PRINT DIVAS Wedding ring: Radiant Jewelry @radiant.jewelry CEREMONY & RECEPTION EVENT STYLIST: MICHAEL RUIZ @michaelruizeventstyling Lights and Audio: DREAMSTAGE LIGHTS & AUDIO @dreamstage_lights_and_audio LED WALL: FORSCINK ADDTL LIGHTS SET-UP & GENSET: CMB FILMS Staging & Lounge set-up: 4TH WALL PRODUCTION DESIGN STATION Cake : HONEYGLAZE CAKES @honeyglazecakes Bridal car: DON ROBERT’S BRIDAL CAR Photoman: STUDIO ON WHEELS Dessert Buffet: ONE SWEET DAY ENTOURAGE & PRINCIPAL SPONSOR GIFTS: KNOTVILLE WEDDING SOUVENIRS: INSTAMUG @insta_mug POPOCORN; ADDITIONAL COCKTAIL FOOD: BOTTLED UP PH @bottledupph

A post shared by rochellepangilinan (@rochellepangilinan) on





 

#patrick💗michelleSANTIAGO #alexfrancocakes #palaciodemaynila #june172017 #weddingcakesbyalexfranco

A post shared by Rosan Franco (@rosanfranco) on


 

Hitched 💑 #BNGmarriedLifestyle #MarriedLifeAF

A post shared by Blake Go (@blake_go) on


مصدر
إقرأ أيضاً