ما قصة صورة السيلفي التي أغضبت المصريين؟

بعد كارثة تصادم قطارين في الإسكندرية يوم الجمعة، انتشرت صورة سيلفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة غضب في الشارع المصري.

​

ويظهر في الصورة بعض المسعفين، ممن وصلوا إلى مكان الحادث لإنقاذ الضحايا، وهم يلتقطون صورة سيلفي وخلفهم المكان الذي تصادم فيه القطاران.

​

الإعلان

واعتبر أحد المعلقين على موقع تويتر أن هذا الفعل يعبر عن "فقدان الإحساس وغياب الشعور بالمسؤولية" في حادث أسفر عن مقتل العشرات.

​

​وبحسب موقع "سكاي نيوز"، أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن معاقبة المسعفين الذين التقطو صور السيلفي في موقع مأساة القطارين.

​

وأضاف الموقع أنّه بموجب العقوبة، سيتم نقل المعاقبين إلى مكان بعيد في مصر، بعد إدانات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.