ما قصة صورة السيلفي التي أغضبت المصريين؟

بعد كارثة تصادم قطارين في الإسكندرية يوم الجمعة، انتشرت صورة سيلفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة غضب في الشارع المصري.
ويظهر في الصورة بعض المسعفين، ممن وصلوا إلى مكان الحادث لإنقاذ الضحايا، وهم يلتقطون صورة سيلفي وخلفهم المكان الذي تصادم فيه القطاران.
واعتبر أحد المعلقين على موقع تويتر أن هذا الفعل يعبر عن "فقدان الإحساس وغياب الشعور بالمسؤولية" في حادث أسفر عن مقتل العشرات.
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن معاقبة المسعفين الذين التقطو صور السيلفي في موقع مأساة القطارين.
وأضاف الموقع أنّه بموجب العقوبة، سيتم نقل المعاقبين إلى مكان بعيد في مصر، بعد إدانات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.