انتبهوا على أطفالكم من هذه اللّعبة...

حذرت رابطة جراحة الأطفال الكويتية من لعبة الخرز المغناطيسية المنتشرة في معظم أماكن بيع لعب الأطفال لخطورتها الشديدة.

وأشارت الرابطة إلى أنّه لوحظ في الأسابيع القليلة الماضية ازدياد حالات ابتلاع الأطفال بمختلف أعمارهم خرز اللّعبة، ما أدّى إلى انسدادات وثقوب معوية خطرة.

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وبحسب موقع "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا )، اضطرت المستشفيات إلى إخضاع هؤلاء الأطفال لجراحات طارئة لاستخراج الخرز.

وقد أدخلت بعض الحالات إلى العناية المركزة.

كما لفتت الرابطة إلى ازدياد حالات بلع الخرز المغناطيسية، التي وصلت إلى ثماني حالات هذا العام، منها أربع حالات خلال الشهر الأخير مقارنة بثلاث حالات في عام 2016 وأربع في عام 2015.