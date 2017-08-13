لماذا تصدر رقائق البطاطس صوتًا عاليًا أثناء تناولها؟

كشف دكتور في جامعة أكسفورد عن السبب الحقيقي واء الصوت العالي الذي يصدر عن أكياس رقائق البطاطس المقليّة.

ووجد الدكتور في علم النفس التجريبي تشارلز سبينس أنّ الكيس الصاخب والرقائق المقرمشة للغاية يجعلان طعم البطاطس أفضل.

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وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانيّة نقلًا عن سبينس، إذا كان بإمكانك أنْ تسمع صوت حفيف كيس رقائق البطاطس، فهذا يجعل مذاق الوجبات الخفيفة أفضل.

وأجرى سبينس "تجربة صوتيّة"، تناول في خلالها المشاركون رقائق البطاطس المقرمشة وهم واضعين سماعات الرأس.

فقالوا إنّهم لم يستمتعوا بمذاق الرقائق عندما لم يتمكنوا من سماع قرمشتها.

ونظرية سبينس هي أنَّ الشركات المُصنِّعة تستخدم هذه المعلومة وتجعل الأكياس وكذلك رقائق البطاطس تصدر أصواتًا قدر الإمكان، لجعل مذاقها أفضل.