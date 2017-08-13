بالصور - خسرت 29 كيلوغرامًا في عام واحد من دون الذهاب إلى النادي الرياضي

تدّعي الناشطة على موقع انستغرام تيفاني أنّها خسرت 29 كيلوغرامًا في عام واحد من دون الذهاب إلى النادي الرياضي.

ويتبع تيفاني نحو 14 ألف شخص عبر انستغرام حيث تنشر صورها قبل خسارة الوزن وبعدها.

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وقالت لموقع "PopSugar" أنّها قررت بعدما كسبت الكثير من الكيلوغرامات أنّ تتوقف عن تناول الحلويات والمشروبات الغازية، وأن تلجأ إلى المأكولات الخالية من الغلوتين ومنتجات الألبان.

وبالإضافة إلى التعديلات في حميتها الغذائيّة، كانت تمارس تمارين رياضيّة مكثفة في المنزل لمدّة 30 دقيقة يوميًا.

ونصحت جميع الأشخاص الذين يسعون إلى خسارة الوزن بتناول أغذية صحيّة وتحريك أجسامهم.

وكان وزن تيفاني 104 كيلوغرام، أما الآن فأصبح 75 كيلوغرامًا.

June 2016 - July 2017 💥 #weightlosstransformation A post shared by Tiffany ⬇️65 Pounds & Counting (@myadventuretofit) on Jul 28, 2017 at 7:28am PDT

A few months into my journey and now. I still have a long way to go. But this is definitely progress. Moving in the right direction ❤️ #weightlossstory #bodyprogress A post shared by Tiffany ⬇️65 Pounds & Counting (@myadventuretofit) on Aug 12, 2017 at 7:36am PDT