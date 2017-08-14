فضيحة تهز المنتخب المصري... لاعب متّهم في قضيّة تحرّش!

ماذا فعل اللاعب عمرو وردة؟

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LBCI News Lebanon

قالت مصادر إعلاميّة برتغاليّة إنّ نادي فيرينسي قد يُنهي إعارة لاعب كرة القدم المصري عمرو وردة بعد مرور ثلاثة أيام فقط على تعاقد الطرفين.

وذكرت الصحف المحليّة أنّ السبب وراء هذا القرار تورّط اللاعب بحوادث تحرش تعرضت لها زوجتا زميلين له في الفريق بعد المباراة الأولى له مع النادي.

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لكن وردة نفى التهم التي نُسبت إليه، قائلًا إنّه تفاجأ بهذا الخبر الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأكدّ أنّ ما يتمّ تداوله ليس سوى شائعة "سخيفة"، وأن ثمة من حاول استغلال عودة وردة إلى اليونان لإنهاء أزمة البطاقة من باوك اليوناني، الذي انتقل منه اللاعب، وإلصاق التهم به بالباطل.