هل اختلقت عارضة الأزياء البريطانية قصة خطفها "المرعبة"؟

الناس يشككون بحقيقة خطف عارضة الأزياء البريطانيّة...

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LBCI News Lebanon

شكك الكثير من الناس بحقيقة خطف عارضة الأزياء البريطانيّة في إيطاليا بعد تخديرها بمادة الكيتامين.

وذكرت كلوي أيلينغ أنه تم استدراجها إلى ميلانو لالتقاط صور وهمية لها، لتتفاجأ بأنّ ذلك لم يكن سوى خدعة.

وزعمت إيلنغ أنّها وضعت داخل كيس نفايات ونقلت إلى منطقة معزولة بعدما تم تخديرها.

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كما قالت إنّ خاطفيها هدداها ببيعها في مزاد على شبكة الإنترنت السوداء مقابل 300 ألف دولار.

غير أنّ البعض شكك بحقيقة قصتها هذه، بخاصة بعدما شوهدت وهي تتسوق مع أحد الخاطفين وتمزح وتضحك معه في مقهى.

لكن في مقابلة معها يوم الأحد قالت إنّها تصرّفت معه بهذه الطريقة لأنّها كانت خائفة.

وأضافت أنّها هددت بالقتل في حال حاولت الفرار.

وتابعت "عانيت رعبا تعجز عن وصفه الكلمات، تصورت أنني لن أخرج من هنا على قيد الحياة".

وتم إطلاق سراح إيلنغ بعد ستة أيام عندما أخذها أحد الخاطفين إلى القنصلية البريطانية. وألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل بولندي متورط بعمليّة الخطف.