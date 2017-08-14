لم يجب زوجها على اتصالها... فسجلت فيديو وهي تشنق طفلها انتقامًا!

أرادت الإنتقام من زوجها

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LBCI News Lebanon

قامت سيدة تايلاندية بارسال مقطع فيديو إلى زوجها سجّلت فيه اللحظة التي حاولت فيها شنق طفلها بسبب الشعور بالغيرة الشديدة.

وتوجهت الوالدة التي تبلغ من العمر 28 عامًا إلى زوجها قائلة "لم أقتله بعد ولكنني سآخذه ليموت في مكان ما"، ثم أضافت "إذا لم تعد لتأخذ الطفل، سترى ماذا سأفعل، لا تريد ان تجيب على اتصالاتي!".

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وظهر في الفيديو حبل باللون الأسود لفّته المرأة حول عنق الطفل البالغ من العمر سنة واحدة، والذي كان يبكي ويصرخ من شدة الخوف.

وعلى الفور، أرسل الزوج الفيديو الذي تلقاه إلى شقيقته ووالدته اللتين اتصلتا بدورهما بالشرطة خوفًا من أن تقدم الوالدة على ما تتوعّد بفعله.



وألقت السلطات التايلاندية القبض على الوالدة ولكنها عقدت مؤتمرا صحفيًا في اليوم التالي اعتذرت فيه عما صدر منها بسبب الغضب.