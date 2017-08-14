شنقت والدها بمساعدة والدتها وخطيبها... لن تصدقوا ما السبب!

الإعلان

اعتقلت الشرطة المصرية شابة مع خطيبها ووالدتها بعد اتهامهم بقتل رب المنزل والسبب الاعتداء جنسياً على ابنته والتسبب بتشويه سمعتها بين الناس بالإضافة إلى إجبارهم على دفع المال ليشتري مواد مخدرة لنفسه.وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة رجل في أحد المصارف واتُهمت زوجته، وابنته مع خطيبها بالجريمة الأمر الذي عجل في القبض عليهم.وخلال التحقيقات اعترفوا جميعاً بارتكاب الجريمة بسبب اعتداء الاب على ابنته جنسياً وهذا فضلاً عن الادعاء عليه بممارسة أعمال السحر والشعوذة والإدمان على المخدرات.وقد أكّد المتهمون في القضية بأنّهم لجأوا إلى قتله من خلال خنقه بالحبل للتخلص منه.الجدير ذكره، أنّ النيابة المصرية أمرت بجسن المتهمين 4 أيام لاستكمال التحقيقات.