بالصور – الملكة رانيا تحتفل بتخرج ابنها... "فخورة ومرفوعة الرأس"!

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#Repost @rhcjo ... ‎صورة عائلية من تخريج سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست #الأردن A family photo from HRH the Crown Prince’s Commissioning Parade at Sandhurst #Jordan A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Aug 11, 2017 at 1:07pm PDT

Proud of you, son, as you conclude this important chapter in your life and devotedly carry on serving our beloved Jordan pic.twitter.com/bhf8Z9ZPGy — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 11, 2017

مراسم تخرج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من أكاديمية ساندهيرست

HRH Crown Prince Al Hussein’s Commissioning Parade at Sandhurst pic.twitter.com/chH0dZCqhn — RHC (@RHCJO) August 12, 2017

نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله صوراً لابنها الأمير الحسين العبدالله الثاني من مراسم تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا.وقد نشر الملك عبد الله بن الحسين صورة لابنه عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلّق عليها بالقول "فخور بك يا ابني بإنجازك هذا الجزء المهم في حياتك بهدف خدمة الأردن."أمّا الملكة رانيا فقد علّقت على إحدى الصور التي جمعتها بالأمير معربة عن فخرها بتخرجه وكتبت "مبارك للحسين تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية على خطى سيدنا. مرفوعو الرأس بك دائما، وفخورون بقوتك وعزيمتك."إليكم الصور التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العائلة الملكية في الأردن: