بالصور – الملكة رانيا تحتفل بتخرج ابنها... "فخورة ومرفوعة الرأس"!

نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله صوراً لابنها الأمير الحسين العبدالله الثاني من مراسم تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا.
وقد نشر الملك عبد الله بن الحسين صورة لابنه عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلّق عليها بالقول "فخور بك يا ابني بإنجازك هذا الجزء المهم في حياتك بهدف خدمة الأردن."
أمّا الملكة رانيا فقد علّقت على إحدى الصور التي جمعتها بالأمير معربة عن فخرها بتخرجه وكتبت "مبارك للحسين تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية على خطى سيدنا. مرفوعو الرأس بك دائما، وفخورون بقوتك وعزيمتك."
إليكم الصور التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العائلة الملكية في الأردن: