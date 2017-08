تعتبر البوظة من ألذ حلويات فصل الصيف لكن الأمر السلبي الوحيد فيها هو سرعة ذوبانها. إلا أن أحد مستخدمي موقع تويتر قد وجد الحل النهائي لهذه المشكلة.

فقد نشر دونالد لي في تغريدة له صورا عدة شرح فيها كيفية الحفاظ على البوظة لوقت أطول وهي طريقة في غاية السهولة.

ووضع دونالد مكعبات الثلج في زجاجة حافظة للحرارة ومن ثم وضع علبة البوظة داخلها.

وأثارت الحيلة اعجاب مستخدمي تويتر وأعيد نشر التغريدة أكثر من 1.4 ألف مرة بعد وقت قصير على نشرها.

Pint of ice cream fits perfectly into a Yeti cup. I think my life has peaked now. (Bonus ice at the bottom makes it extra cold) pic.twitter.com/Fcwa4kw08B