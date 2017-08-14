اغتصب ابنته 626 مرة فحُكم عليه بالسجن 12 ألف سنة!

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حُكم على رجل ماليزي في الثلاثين من عمره بالسجن لمدة 12 ألف سنة بعدما اتهم بالاعتداء الجنسي 626 مرة على ابنته المراهقة البالغة من العمر 15 عاماً.وفي التفاصيل، أحيل الرجل البالغ من العمر 36 عاماً إلى المحكمة لجرائم جنسية بحق ابنته من الاغتصاب وسفاح القربى. وجاء الحكم بالسجن لهذه المدة الطويلة لأنّ القانون الماليزي يُعاقب على تهمة الاغتصاب مرة واحدة 20 عاماً.نشير إلى أنّ المُتهم اعتُقل بعدما قدمت والدة الضحية شكوى بحقه.الجدير ذكره، أنّ ماليزيا من أبرز البلدان التي تُعاقب على قانون الاغتصاب بقساوة.