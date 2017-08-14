أين الأفعى في هذه الصورة؟

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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهد طفل قيل إنّ أفعى ضخمة ومرعبة تجول حوله وقد طُلب من رواد الانترنت معرفة مكان هذه الأفعى.وبعد التحديق في الصورة، يتبين أنّ الأفعى موجودة بالقرب من علبة الكرتون الخاصّة بالحفاضات على يسار الصورة.نشير إلى أنّ صفحة Sunshine Coast Snake Catchers هي التي نشرت الصورة عبر فيسبوك وقد أثارت بها موجة ردود فعل بين رواد الانترنت.الجدير ذكره، أنّ نشر هذه الصورة يهدف إلى توعية الاستراليين من مخاطر الأفاعي في المنازل وضرورة الانتباه جيداً خصوصاً في غرف الأطفال.إليكم الصورة: