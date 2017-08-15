تغريدة من كيم كارديشيان جعلته نجماً على تويتر

الإعلان

يجني عامل معمل إنكليزي أكثر من 6 آلاف دولار شهرياً بفضل عمله على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما غرّدت له نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان منذ أربع سنوات.وفي التفاصيل، كان جيروم بيلينغهام (25 عاماً) يعمل في مصبغة لتنظيف الثياب حين غرّد على حساب كيم كارديشيان على موقع تويتر قائلاً "هل تُلاحظين المعجبين بك؟ أحبك كثيراً" وجاء سريعاً الردّ من كيم نفسها قائلة "أحبّك أيضاَ".وخلال أسابيع، ازداد عدد متابعيه على تويتر من مئتي متابع إلى عشرين ألف متابع واليوم أصبح العدد نصف مليون متابع.ومنذ ذلك الحين، بدأت شركات الملابس بإرسال الملابس المجانية إلى منزله والكثير من الشركات طلبت منه الترويج لمنتجاتها على حسابه مقابل المال.ويُتابع كيم كارديشيان على تويتر أكثر من 54 مليون متابع على تويتر.