بالفيديو - عادوا ليجدوا الدماء تغطي المنزل... ماذا فعل كلبهم؟

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عادت عائلة أميركيّة إلى منزلها لتجد الدماء تُغطي الأرض والحائط بالكامل وذلك بعدما هاجم كلب العائلة دخيلاً حين كانوا خارج المنزل.وانتبه الشاب تريستين للأمر حين رأى كلبه من فصيلة الراعي الألماني والدماء تُغطي وجهه داخل منزل العائلة في مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا الأميركيّة ليلة الثلاثاء الفائت.وقال تريستين لموقع WRIC "نظرنا إلى الطابق العلوي ورأينا الدماء في الأرجاء"، مضيفاً أنّه لم تتمّ سرقة أي غرض من المنزل وأنّ السارق كان قد هرب حين وصل مع والدته إلى المنزل.وأشار تريستين إلى أنّها المرّة الأولى التي يقوم فيها كلبه بهجومٍ عدائي ذاكراً أنّه يلعب دائماً مع الأطفال.