بالصور - منعتا من دخول المطار... بسبب ملابسهما!

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مُنعت عائلة مسافرة إلى "عالم ديزني" من السفر بسبب الملابس المتناسقة الخاصة بديزني التي كانوا يرتادونها في مطار بريطانيا.وتُجبر قاعة "The Aspire" في مدينة مانشستر المسافرين بعدم ارتداء القمصان التي تُروّج لرحلاتٍ معيّنة كقميصٍ عليه شعار شخصيات ديزني. ووقعت الشابة إيما رايكس وقريبتها التي تبلغ من العمر سنتين ضحيتي هذه القوانين حين أوقفتهما عناصر الأمن في المطار بعدما رأوا شخصيات ديزني على القميصين.وكانت العائلة قد دفعت حوالي ألف دولار للجلوس في قاعة الانتظار الخاصة داخل المطار تحضيراً للرحلة إلى "ديزني" في فلوريدا.وسمح طاقم العمل داخل المطار للعائلة أخيراً بالدخول إلى القاعة على شرط تغطية الرسومات الخاصة بديزني.واعتذرت الشركة لاحقاً من العائلة في بيانٍ قائلة إنّ طاقم العمل فهم قواعد اللباس بطريقةٍ خاطئة وكان يجب السماح للعائلة بالدخول من دون تغطية ملابسهم.