بالصور - هذا ما فعله السيّاح بصغير دلفين على شاطئ إسباني!

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تسبّب السيّاح على شاطئٍ في إسبانيا بنفوق أنثى دلفين صغيرة بعدما تناقلوها بين أيديهم لالتقاط الصور معها.ووصلت السمكة الصغيرة إلى شاطئ على ساحل إسبانيا الجنوبية بعدما أضاعت والدتها. وقام السيّاح بسحبها من الماء وبدأوا بالتقاط صور السيلفي معها. وسارع المسؤولون عن المحميّة البحريّة إلى المكان لإنقاذ الدلفين لكن الآوان كان قد فات.وبلّغت مجموعة "Equinac" المسؤولة عن حماية الحياة البريّة البحريّة في المنطقة عن الحادثة عبر صفحتها على موقع فيسبوك وانتقد القيّمون السيّاح لقيامهم بذلك.وقالوا في المنشور "البشر هم حيوانات لاعقلانية، الكثير من الناس لا يستطيعون الشعور بالعطف تجاه كائن حي يُعاني من الجوع".يُذكر أنّ الحادثة وقعت يوم الجمعة الفائت على شاطئ في مدينة موجاكار.