اختلست نحو 5 ملايين دولار من مصرف تعمل فيه...

اختلست أموالًا... لهذا السبب!

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LBCI News Lebanon

أقدمت موظفة خليجيّة على اختلاس 20 مليون درهم (أي نحو 5 ملايين دولار) من مصرف في أبوظبي تعمل فيه وأنفقت المبلغ برفاهية على خليجي وشقيقيه بعدما أوهمها بالزواج بها.

ومثلت المتّهمة أمام محكمة جنايات أبوظبي حيث اعترفت بالتهم التي نسبت إليها وباستغلال عملها في أحد المصارف واختلاس الملايين بمساعدة موظفة تعمل في المصرف تحت رئاستها.

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كما استمعت المحكمة إلى دفاع الشاب الذي وعدها بالزواج وشقيقيه.

ونكر الشابان مساعدة المتهمة في تنفيذ جريمتها، موكّدين أنّها كانت تدّعي أن الأموال المحولة لهما من مالها الخاص وعلى سبيل الهدايا وأنها تمتلك خيرًا كثيرًا وأنّها لم تكن تريد أن ينقص الشاب الذي كان بصدد التقدم لخطبتها أي مبالغ مالية.