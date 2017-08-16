اغتصبها داخل المستشفى وعذّبها... مشتركة The Voice ضحيّة إجرام حبيبها!

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اتُهم رجل أسترالي يبلغ من العمر 32 عاماً بإخافة حبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع وملاحقتها بمبضع داخل أروقة المستشفى قبل أن يقوم باغتصابها.وفي التفاصيل، قام الرجل من سيدني أستراليا بخطف حبيبته السابقة التي شاركت في برنامج The Voice Australia واغتصابها والاعتداء عليها جسدياً في العام 2015.ووفق موقع The Courtier فإنّ الاعتداءات الجنسيّة والجسديّة بدأت مع بداية علاقة الثنائي، كما أنّ الرجل كان قدّ هدّد حبيبته بإحراق منزل عائلتها. ووقع الاعتداء المروّع على الشابة داخل المستشفى بعد أشهرٍ على علاقتهما حيث كانت تتلقّى العلاج.ودخل الرجل إلى غرفة حبيبته في المستشفى حاملاً المبضع بيده وقام بجرح وجهها قبل أنّ يغتصبها.ويُواجه الرجل تهمة الاعتداء الجنسي مع التهديد بإلحاق الأذى الجسدي باستخدام السلاح بالإضافة إلى تهمتي الخنق عمدا.