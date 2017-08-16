لماذا نشعر بالتعب في الطقس الحار؟

يشعر الجميع بالتعب عند التواجد تحت أشعة الشمس لفترة طويلة

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LBCI News Lebanon

يشعر الجميع بالنعاس والتعب عند التواجد تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، فما هو السبب؟



قال الخبراء إن التعرض لأشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف يدفع الجسم إلى بذل جهد كبير لتأمين حرارة معتدلة للجسم مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وبالرغبة في النوم.

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وعند التواجد في الجو الحار، تتوسّع الأوردة في الجسم لزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولذلك يتحول لون الوجه إلى أحمر.



بالإضافة إلى ذلك، يفرز الجسم العرق لترطيب حرارته مما يزيد من معدّل نبضات القلب ويسرّع عملية الأيض، الأمر الذي يرهق الجسم ويؤدي إلى الشعور بالتعب.



وحرق الشمس يزيد من الشعور بالتعب إذ يحوّل الجسم كل السوائل إلى مكان الحرق بغية مساعدته على الشفاء كما يؤدي جفاف الجسم ايضًا إلى الشعور بالتعب.