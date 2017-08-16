بالصور - الخاتم بملايين الدولارات والحفل أسطوري... هل هذا أفخم زفاف هذه السنة؟

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أقام ملياردير روسي حفل زفاف أسطوري لعروسه الجميلة بعدما كان قد طلب يدها للزواج في بداية السنة.وتزوّج رجل الأعمال ألكسي شابوفالوف من حبيبته عارضة الأزياء كسينيا تسريتيسينا البالغة من العمر 27 عاماً في حفل زفافٍ فاخر قيل إنّه الأجمل هذا العام أقيم في فندق "Barvikha Luxury Village" في مدينة Rublekva في العاصمة الروسية موسكو.وبدأت علاقة الثنائي منذ خمس سنوات كما أنّهما يتشاركان طفلين.وبدت العروس جميلة للغاية في فستان زفافها الذي غيّرته لاحقاً خلال الحفل. وأحيت نجمة برنامج Eurovision المغنية الروسية بولينا غاغارينا الحفل إلى جانب فرقة الروك "Leningrad".أمّا قالب الحلوى فكان معلّقاً في الهواء وزُيّنت الصالة بآلاف الورود البيضاء. وكان العريس قد طلب يدّ حبيبته للزواج في بداية السنة بخاتم ألماس حجمه 70 قيراطاً ويبلغ ثمنه 9 ملايين يورو.ويقضي الزوجان وقتهما بين روسيا ودبي.