رحلة تحوّلت إلى مأساة... ماذا حصل لطفلة في مصر بسبب الحنة؟

ماذا حصل لطفلة في مصر بسبب الحنة؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجازة, حروق, حنة,مصر, ماذا حصل لطفلة في مصر بسبب الحنة؟

LBCI News Lebanon

تحوّلت إجازة الطفلة البريطانية ماديسون غوليفر في مصر إلى مأساة بسب رسم حنة على ذراعها حظيت به في أحد فنادق منطقة الغردقة.

وبعد فترة قصيرة من رسم الحنة في صالون في الفندق حيث كانت تمكث برفقة والدها، شعرت ماديسون بالحكة وانتشرت البثور على يدها وذراعها.

واضطرت الفتاة على اثرها إلى التوجه إلى المستشفى لمعالجة البثور في القسم المخصص بالحروق بعدما اكتشف الأطباء أنها تعرّضت لحرق بسبب مواد كيميائية، مما أدى إلى ظهور ندوب كبيرة على طول ذراعها.

الإعلان

وألقى والد الفتاة اللوم على الصالون لأنه يستخدم مواد كيميائية مضرة ببشرة الأطفال وأضاف أنه من الممكن أن تبقى الندوب على يد طفلته البالغة من العمر سنوات لبقية حياتها.

وأصرّ الوالد على نشر صور ابنته في هذه الحالة على مواقع التواصل الإجتماعي كتحذير للأهل حول إجراء رسم الحنة لأطفالهم.