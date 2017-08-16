لماذا تحزم العائلة المالكة البريطانية دائمًا ملابس سوداء خلال السفر؟

عادة من عادات العائلة المالكة البريطانيّة الغريبة...

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LBCI News Lebanon

لطالما تميّز أفراد العائلة المالكة البريطانيّة بالملابس التي يرتدونها، إن كانت قبّعات الملكة اليزابيث أو ملابس دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وأولادها.

فتشكّل هذه الملابس جزءا من طقوس خاصة بالعائلة المالكة البريطانية التي يضطر أفرادها إلى الانصياع لها لأنها تقاليد متوارثة منذ مئات السنين.

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ومن بين هذه الطقوس الغريبة، ثمة عادة غير مألوفة تحدّثت عنها مؤخرًا صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانيّة.

وقالت الصحيفة إنّه عندما يسافر أحد أعضاء الأسرة المالكة، عليه حزم ملابس سوداء في أمتعته تناسب الحداد ليرتديها في حال توفى أحد أقربائه.

ويضمن ذلك أنّ عند عودتهم إلى المملكة المتّحدة، سيكون أفراد العائلة المالكة مرتدين ملابس محترمة وملائمة للحداد.

وتعدّ هذه العادة إلزاميّة لكل أفراد الأسرة عندما يغادرون البلاد.