سيدة أولى تمثل أمام العدالة... والسبب عارضة أزياء!

بماذا اتّهمت عارضة أزياء هذه السيّدة الأولى؟

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LBCI News Lebanon

اتّهمت عارضة أزياء تدعى غابرييلا إنجلز وتبلغ من العمر 20 عامًا سيّدة زيمبابوي الأولى غريس موغابي بمهاجمتها وضربها في أحد الفنادق في مدينة جوهانسبورغ.

وقالت شرطة جنوب أفريقيا إنّ موغابي سلّمت نفسها يوم الثلاثاء من دون أي ضغوط بعد انتشار مزاعم أفادت بأنّ السيّدة الأولى اعتدت بالضرب على عارضة أزياء كانت برفقة ولديها.

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لكن لا أحد يعلم الآن مكان وجود موغابي، حتّى أنّ بعض التقارير ذكرت أنّها قد تكون عادت إلى بلادها.

وأشارت إنجلز إلى أنّها كانت تزور ابني موغابي في أحد الفنادق في جوهانسبورغ حين اقتحمت الوالدة الغرفة.

ولم تتعرّف إنجلز إلى هوية الوالدة التي سرعان ما انهالت بالضرب المبرح عليها متسببة لها بجروح في رأسها.

ونشرت إنجلز صورة الجروح على تويتر، مشددة على أنّها قد تؤثر سلبيًا على عملها كعارضة أزياء.

ولم تتضح بعد أسباب الاعتداء المزعوم.

ووقع الحادث أثناء تواجد موغابي في جنوب أفريقيا لأسباب طبية ولم تُعتقل لأنّها سلمت نفسها إلى رجال الشرطة وأبدت تعاونا معهم.