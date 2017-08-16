وظيفة الأحلام للكثيرات... والراتب يتخطى المئة ألف دولار!

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هل تحلمون بالعيش في جزيرة باربادوس داخل فيلا فخمة ومع راتبٍ سنوي يصل إلى 129 ألف دولار؟إذا كان جوابكم نعم وتُحبّون العمل مع الأطفال فإنّ هذه الوظيفة هي الأنسب لكم، إذ إنّ زوجين نشرا إعلاناً هذا الأسبوع يبحثان من خلاله عن مربيّة بدوامٍ كامل تعيش مع عائلتهما في المنزل.ونشر الزوجان الوظيفة عبر الانترنت بحثاً عن مربية تعتني بأولادهم الأربعة (سنتين، 5 سنوات، 7 سنوات و15 سنة) في منازل العائلة المتعدّدة منها لندن، باربادوس، كايب تاون وأتلانتا.لكن على الراغبات بالتقدّم إلى الوظيفة أن يعرفن أنّ الأطفال يتلقون دروسهم المدرسية في المنزل وأنّ على المربيّة أنّ تُشارك في فروض الأولاد إذ يجب أن تحمل شهادة جامعية في علم النفس وليس لديها أي أولاد ولديها خبرة في المجال لا تقلّ عن 15 سنة ومستعدة للعمل 6 أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساء.