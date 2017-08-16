منوعات
16 آب 2017 - 11:41
Back

بالصور - اعتنق الإسلام من أجلها... لاعب كرة قدم هولندي يتزوّج من أميرة ماليزيّة

العريس هو لاعب كرة قدم سابق من هولندا Lebanon, news ,lbci ,أخبار هولندي, لاعب كرة قدم, اميرة,ماليزيا,العريس هو لاعب كرة قدم سابق من هولندا
episodes
بالصور - اعتنق الإسلام من أجلها... لاعب كرة قدم هولندي يتزوّج من أميرة ماليزيّة
تزوّج لاعب كرة القدم السابق الهولندي دنيس محمد عبدالله من أميرة ماليزيّة تُدعى تونكو تون أمينة سلطان ابراهيم وهي الابنة الوحيدة لسلطان جوهور في ماليزيا.

والتقى دنيس (28 عاماً) بالأميرة البالغة من العمر 31 عاماً في مقهى حين كان يعمل كمدير تسويق في فريق سنغافورة لكرة القدم. وبعد ثلاث سنوات واعتناقه الإسلام وتغيير اسمه، كان في السابق دنيس فيرباس، تزوّج اللاعب السابق من الأميرة في حفلٍ تقليدي.
الإعلان

وتزوّج العروسان وفق التعاليم الإسلامية في Serene Hill Palace أي منزل العائلة المالكة في مدينة "جوهور باهرو". وحضر الحفل الأصدقاء والعائلة.
 
 
 
 
 
 
 


مصدر
إقرأ أيضاً