شاب يبيع سيارته من نوع بورش بدولارين فقط... لكن كيف سيجني الآلاف؟

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Selling my Porsche for £20 - I am selling 2500 tickets to answer a quiz in order to win my Porsche this will take place once all 2500 are sold and I will put every single entry in to an instagram live draw - this is 100% genuine and someone will be signed over the papers to the car if they are picked you can buy as many entry's as you like all will be confirmed Via email as well as how to pay. Let the game begin - in order to win you will hVe to answer correctly the year the first Porshe was made as well as some quick fire answers related to this car ( car has 32k miles brand new tyres new service, air filter and a fresh paint ) A post shared by Eddy B (@edbezzant) on Aug 15, 2017 at 4:31am PDT

عرض وكيل عقاري من تشيلسي انكلترا سيّارته من نوع بورش للبيع عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام. وحدّد الوكيل إيد بيزانت ثمن السيّارة بـ 25 دولاراً أي 20 باوندا.لكن على عكس ما قد تعتقدون فإنّ إيد لن يخسر في ثمن السيّارة لا بل بالعكس فإنّه سيجني الأموال من هذه الصفقة، كيف؟وفق المنشور الذي نشره عبر انستغرام، قال إيد إنّه سيبيع 2500 تذكرة ثمن الواحدة 20 باونداً لفرصة الفوز بسيّارته من نوع بورش كايمان بشرط أن يبدأ السحب الذي سيُنقل مباشرة على انستغرام بعد بيع كلّ التذاكر.وبعد القيام بعملية حسابية صغيرة سيتبيّن لكم أنّه سيجني 50 ألف باوند إذا قام ببيع كلّ التذاكر، في حين أنّ ثمن الإصدار الجديد من سيارته يبلغ 43 ألف باوند.وقال إيد لصحيفة "Business Insider" إنّه يهدف من المسابقة شراء سيّارة جديدة لكنّ الأهمّ من ذلك أنّه يريد إدخار القليل من المال من أجل زفافه السنة القادمة.