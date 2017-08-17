ابن الـ12 عاماً اغتصب شقيقته الصغرى... وماذا وجدت الشرطة على هاتفه؟

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عُثر على كمية كبيرة من المواد الإباحية على هاتف تلميذ عمره 12 عاماً بعدما اغتصب شقيقته الصغرى عندما كانا يلعبان الغميضة، بحسب تقارير المحكمة.ويقال إن الصبي، وهو من انكلترا، قد اغتصب شقيقته التي تبلغ من العمر 4 سنوات مرات عدة. وقد أخبرت الطفلة والدتها عما حصل عندما كانت تستحم، واعترف شقيقها الذي يبلغ الآن من العمر 13 عاماً باغتصابها والتحرّش بها جنسياً.وقد ثبتت إدانة الصبي بتهمة الاغتصاب بالدرجة الثانية بعد جلسة استماع في محكمة برايتون للشباب.وسيقوم خبراء جنوح الأحداث الآن بالاطلاع على ملف القضية لاتخاذ القرار المناسب الذي يتعلق بمصير الصبي، ما إذا كان يشكل خطراً على المجتمع وما إذا ينبغي سجنه.