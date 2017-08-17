بالصور- العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية بين الأشواك!

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نجت طفلة حديثة الولادة من الموت بعدما ألقاها والداها في شجيرة شائكة.وقد عثر على الطفلة وهي ملقاة تحت الشجيرات وجسدها مليء بالخدوش والدماء، وذلك في مدينة أونا في ولاية غوجورات غرب الهند.وتمّ إنقاذها بعدما سمع المارة في المكان صوت صراخ، عندها استنجدوا بخدمات الطوارئ وسرعان ما وصلت سيارة اسعاف الى المكان لنقل الطفلة الى المستشفى لكي تخضع للفحوصات الطبية اللازمة.وقام الأطباء بسحب الأشواك بعناية من جسدها قبل تنظيفها وإعطائها الغذاء اللازم، ثمّ لفتوا الى أن حالتها الصحية مستقرة، وشددوا على أن الطفلة كانت ستموت حتماً لو لم يعثر عليها المارة.وبدأت الشرطة الهندية بالبحث عن والدي الطفلة اللذين يعتقد أنهما ألقياها عمداً.ويُعتقد أن هذه الحالة هي أحدث مثال مأساوي على رفض الفتيات من أسرهن في الهند.