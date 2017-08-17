فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة قبل وفاتها... الطبيبة رقصت قبل دخولها شقّة تاجر المخدرات!

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يُظهر مقطع فيديو مروّع نشرته المحكمة اللحظات الأخيرة لطبيبة من جزيرة لونغ أيلاند في ولاية نيويورك الأميركية قبل وفاتها بجرعةٍ زائدة داخل شقّة تاجر المخدرات في مانهاتن.وبيّن الفيديو طبيبة الجلد كيرستين كيرفني البالغة من العمر 38 عاماً وهي ترقص قبل دخولها شقّة تاجر المخدرات برفقة صديقها وهو منتج في محطّة HBO مارك هنري جونسون (53 عاماً) يوم وفاتها الساعة الرابعة فجراً يوم 4 تشرين الأول 2015.وشوهدت كيرستين، أم لثلاثة أولاد، للمرّة الأخيرة في هذا الفيديو قبل وفاتها بجرعةٍ قاتلة من الكوكايين داخل شقّة التاجر. وكشف الفيديو أنّه بعد ثلاث ساعات على دخولهما الشقّة، هرب صديقها المنتج بعدما ألقى بجثّتها في أسفل المبنى قبل مجئ فرق الإسعاف.واتّصل مارك هنري برقم الطوارئ لكنّه فور مجيئهم هرب. وحُكم عليه يوم الثلاثاء الفائت بالسجن لمدّة سنة مغ غرامة 20 ألف دولار وعليه أن يُسلّم نفسه للشرطة بتاريخ 29 أيلول.وكان القاضي جيسي فورمان قد نشر الفيديوهات في جلسة الاستماع إلى إفادة جونسون.