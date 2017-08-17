منوعات 17 آب 2017 - 16:26 17/08/2017 16:26:11 ستّة أمور على كل سيّدة أن تتركها في حقيبتها!

ما هي الأمور التي على كل سيّدة حفظها في حقيبتها؟

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LBCI News Lebanon

تعدّ الحقيبة أقرب صديقة إلى المرأة لأنّها ترافقها أينما تذهب ولأنّها تحمل كلّ أسرارها. لكن ثمة بعض الأمور الأساسيّة التي على كلّ سيّدة أن تتركها داخل حقيبتها أينما ذهبت، سنستعرضها في ما يلي: 1- الجل المعقم لليدين

فهو يساعد المرأة على المحافظة على نظافة يديها ويمنع انتشار الجراثيم. الإعلان 2- أحمر الشفاه

يجمّل أحمر الشفاه وجه المرأة، ولذلك إن لم يكن لديك الوقت الكافي في الصباح لتطبيق المكياج، يمكنك وضع أحمر الشفاه لتكون إطلالتك ساحرة. 3- الخيط والإبرة

ففي حال فقدان أي جزء من الملابس، سيكون الخيط هو الحل. 4- مرآة

تعدّ المرآة من الأمور الأساسيّة التي يجب أن تكون دئمًا داخل حقيبة المرأة. 5- الفوط الصحية

لا تعلم السيّدة متى تفاجئها الدورة الشهرية، لذلك عليها أن تكون دائمًا مستعدّة وتحتفظ بالفوط الصحيّة. 6- علكة النعناع

وذلك للتمتّع دائمًا برائحة نفس منعشة. المصدر