أحرقها بعد تقييدها وتعذيبها... وغضب في السعودية بسبب تخفيف الحكم عليه!

إليكم تفاصيل هذه الجريمة المروّعة

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LBCI News Lebanon

بعدما أثارت قصة هاجر الحربي، السعودية التي أقدم زوجها على تعذيبها وحرقها بمساعدة صديقه، ضجة في المملكة، هاهي اليوم تعود إلى الواجهة من جديد مع إعادة وسائل إعلام سعودية نشر تصريحات جديدة لها، أثارت الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.

إرم نيوز" الإخباري، أصدرت المحكمة في المملكة العربية السعودية، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حكمها على الزوج، إذ اكتفت بسجنه سنة و8 أشهر مع الجلد 40 جلدة، فيما حكمت على صديقه بالسجن 7 أشهر مع 40 جلدة. وبحسب موقع "" الإخباري، أصدرت المحكمة في المملكة العربية السعودية، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حكمها على الزوج، إذ اكتفت بسجنه سنة و8 أشهر مع الجلد 40 جلدة، فيما حكمت على صديقه بالسجن 7 أشهر مع 40 جلدة.

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وأبدت هاجر آنذاك استياءها من هذا الحكم المخفف ومن تعامل المحكمة برأفة مع زوجها.

وقالت هاجر في تصريح جديد أوردته صحيفة عكاظ السعودية يوم الاثنين: "لا أعرف لماذا نجا صديقه من العقوبة؟ ولماذا رفضت التقارير الطبية التي تؤكد تعرضي لحروق بالغة؟ ولماذا لم يتم تعويضي ماديا بحجم الكارثة؟ ولماذا خفف عليه الحكم؟ ومن وفي هذا الصدد يتحمل تكاليف علاجي الذي سيستمر لسنوات؟".

وطالبت هاجر بإعادة محاكمة زوجها وصديقه اللذين تهجما عليها في منزلها بنية قتلها، على حدّ تعبيرها، وتعويضها عن كلفة علاج جراحات التجميل التي بلغت حتى اللحظة 300 الف ريال، وفق تقارير طبية.

هذا وتعاطف مع قضيّتها نساء سعوديات وانتقدن قرار المحكمة وأصبح هاشتاغ #زوج_يحرق_زوجته_بمساعده_صديقه الأكثر تداولًا في المملكة.

ويذكر أن زوج هاجر البالغة من العمر 30 عامًا سافر بعد إتمام الزفاف إلى خارج المملكة في مهمة عمل.

وبعد عودته فوجئت بدخوله المنزل، وهو يحمل في يده صاعقا كهربائيا وسلاسل حديدية وغالون غاز.

وقام بصعقها وتكبيلها مع صديقه وحرقها بمعونته، بعد أن دخل الشك إلى قلبه، مدعيا أن ثمة رجلا آخر معها، مطالبا هاجر بالاعتراف وكشف الرجل الذي كان يرافقها.

وتلقت هاجر العلاج في المستشفى، وقال الأطباء لها إنها بحاجة إلى عامين للعلاج من الحروق التي لحقت بها.



