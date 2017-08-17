بالفيديو- نجاة امرأة بأعجوبة بعد اصطدام شاحنة اسمنت بواجهة زجاجية!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات مروعة لشاحنة إسمنت وهي تصطدم بسيدة بعدما حطمت زجاج محل تجاري.وفي التفاصيل، كانت الشاحنة محملة بمئات أكياس الاسمنت لدى وصولها الى تقاطع في ريو فيردي- البرازيل.ولكن، يبدو أن المكابح قد تعطّلت فعادت الشاحنة الى الوراء وارتطمت بسيارة مركونة على جانب الطريق وسرعان ما حطمت واجهة محل تجاري واصطدمت بسيدة في الداخل.ووثّقت كاميرات المراقبة هذه اللحظة المرعبة، فظهر في الشريط الموظفون والعملاء وهم يهربون من الشاحنة بينما كان الحطام يتطاير في الهواء.ولحسن الحظ، لم يتسبب هذا الحادث بمقتل أي شخص، وقد أصيبت المرأة بكسرٍ في الورك وبعض الكدمات.