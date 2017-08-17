أنقذ نفسه وزوجته من الموت في اللحظة الأخيرة... شاهدوا الفيديو المروع!

تمكّنا من الهرب

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LBCI News Lebanon

تمكّن زوجان من جنوب إفريقيا يدعيان روجير وأنيل هيلز من الهرب من لص مسلّح في اللحظة المناسبة قبل أن يلحق الأذى بهما.

وأظهرت كاميرات المراقبة أمام منزل الزوجين اللحظة التي ترجّلت فيها أنيل من السيارة لتدخل إلى المنزل، قبل أن تتفاجأ برجل مسلّح ترجل من سيارة كانت تلحق بسيارتها.

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وبسرعة كبيرة، عادت أنيل إلى السيارة تاركة الكلب على الطريق، وقاد زوجها بسرعة كبيرة إلى الخلف فأنقذ حياتهما قبل أن يطلق اللص النار باتجاههما، كما كاد ان يدهس اللص.

ونشرت أنيل مقطع الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعيد نشره كثيرا.