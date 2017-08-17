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17 آب 2017 - 08:49
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أنقذ نفسه وزوجته من الموت في اللحظة الأخيرة... شاهدوا الفيديو المروع!

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أنقذ نفسه وزوجته من الموت في اللحظة الأخيرة... شاهدوا الفيديو المروع!
تمكّن زوجان من جنوب إفريقيا يدعيان روجير وأنيل هيلز من الهرب من لص مسلّح في اللحظة المناسبة قبل أن يلحق الأذى بهما.
 
وأظهرت كاميرات المراقبة أمام منزل الزوجين اللحظة التي ترجّلت فيها أنيل من السيارة لتدخل إلى المنزل، قبل أن تتفاجأ برجل مسلّح ترجل من سيارة كانت تلحق بسيارتها.
 
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وبسرعة كبيرة، عادت أنيل إلى السيارة تاركة الكلب على الطريق، وقاد زوجها بسرعة كبيرة إلى الخلف فأنقذ حياتهما قبل أن يطلق اللص النار باتجاههما،  كما كاد ان يدهس اللص.
 
ونشرت أنيل مقطع الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعيد نشره كثيرا.
 
 
 
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