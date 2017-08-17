قتل مسنّة وأحرق جثّتها... جريمة مروّعة سببها اضطراب نفسي!

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اعترف شاب من انكلترا بأنه أقدم على قتل أرملة تبلغ من العمر 81 عاماً في منزلها الريفي النائي ثمّ أضرم النار بجثّتها.وكان توتريداس ناربوتاس قد نفى بأنه قتل ألبيرتينا شولز التي تلقت ضربة على رأسها، إلا أن النيابة العامة قبلت طلبه بالادعاء بالقتل غير المتعمد.كما اعترف الشاب البالغ من العمر 24 عاماً أيضاً بأنه هاجم اثنين من ضباط شرطة Thames Valley بعدما أجابا على اتصال السيدة شولز للإبلاغ عن وجود دخيل في منزلها.وقد عثر على جثة السيدة شولز المتفحمة في حديقة منزلها في 6 تموز من العام الماضي.واتفق الأطباء النفسيون على أن الشاب كان يعاني من اضطراب نفسي أثناء إقدامه على هذه الجريمة المروعة.وسيصدر الحكم بحق ناربوتاس في 3 تشرين الاول القادم.