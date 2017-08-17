انتبهوا من مخفوق البروتين... لاعبة كمال أجسام لقيت حتفها بسببه!

البروتين يقتل لاعبة كمال أجسام

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LBCI News Lebanon

لقيت لاعبة كمال أجسام أستراليّة حتفها بعدما تناولت كميّة كبيرة من البروتين.

وفي التفاصيل، وُجدت ميغان هيفورد البالغة من العمر 25 عامًا فاقدة وعيها في شقتها، فنقلت على الفور إلى المستشفى حيث توفت بعد يومين.

وبعد وفاتها، اكتشف الأطباء أنّها كانت تعاني حالة نادرة جعلت جسدها عاجزًا عن تكسير جزيئات البروتين.

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وكانت ميغان، وهي أمٌ لطفلين، تتبع حمية غذائية صارمة استعدادًا لمسابقة كمال أجسام، من المقرر إقامتها في شهر سبتمبر/أيلول المُقبل.

ولهذه الغاية، تناولت كميّات كبيرة من البروتين، من أطعمة وعصائر مخفوقة ومُكمِّلات غذائية.

لكنَّها لم تكن تعلم أنَّها تعاني حالةً نادرة تُسمَّى اضطراب دورة اليوريا، وهي حالةٌ وراثية.

ويعاني واحد من كل 8000 شخصٍ تقريبًا اضطراب دورة اليوريا، لكن الكثيرين منهم لا يعرفون ذلك.

وتُسبب هذه الحالة تراكم الأمونيا في الدم، وتراكم السوائل بالدماغ، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بتلفٍ دماغي.

When your girl gets a sneaky little photo of your back while training arms 🙊 A post shared by • MEEGAN HEFFORD • (@meeganheff) on May 9, 2017 at 9:00pm PDT