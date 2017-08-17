هذا الطفل لا يكبر...

إليكم قصته المأساويّة!

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LBCI News Lebanon

يعاني المراهق البريطاني أنغوس بالمس مرضًا نادرًا يصيب شخصًا واحدًا من بين 7 مليارات، أعاق نموّه.

فعلى الرغم من أنّه يبلغ من العمر 13 عامًا، ما زال يرتدي ملابس أطفال في الثانية والثالثة من أعمارهم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانيّة، يزن أنغوس 13 كيلوغرامًا ويعاني اختلالًا نادرًا في الكروموسومات.

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وبسبب هذا الاضطراب الصبغي سيظل أنغوس طفلاً لبقية حياته.

حالته نادرة لدرجة أنّ الأطباء يعتقدون أنّه الشخص الوحيد الذي يصارع هذا المرض.

ويتناول الطفل 250 جرعةً من الأدوية أسبوعيًا، وما زال يتحدى توقعات الأطباء لأكثر من عشر سنوات.

وتوقّف أنغوس عن النمو عندما كان في الثالثة من عمره، وتغلّب على مرض التهاب السحايا عندما كان في الثانية من عمره وخضع أخيرًا لسلسلة من الجراحات لمعالجة مشكلة في جهازه الهضمي.

وتقدر أمه تاندي عدد العمليات الجراحية التي خضع لها ابنها بأكثر من 40 عملية في خلال فترة حياته القصيرة، من بينها حَقنٌ منتظم بمادة البوتوكس لمنع سيلان لعابه.

وعلى الرغم من المواجهة الصعبة مع الأشخاص الذين يُحدِّقون به في الشارع، فإن والدة أنغوس عازمةٌ على جعله يعيش حياةً طبيعية بقدر الإمكان.