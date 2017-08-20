أسرار على المرأة أن تعرفها... لإسعاد شريكها!

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غالباً ما تسعى المرأة الى القيام بخطوات عدة لتجعل من حبيبها رجلاً سعيداً يشعر بالارتياح في علاقته معها. وقد تكون بعض الأمور البسيطة التي تقوم بها النساء سبباً يجعل الرجل يتعلّق بها أكثر فتستمر العلاقة وتصبح أمتن.سنقدم للسيدات بعض الأسرار البسيطة التي تجعل من الرجل سعيداً.- المديح: يحب الرجل أن يسمع بعض المديح من حبيبته لأنه بذلك يشعر بمزيد من الثقة.- الحب: على المرأة ألا تخفي مشاعرها تجاه حبيبها، وبالتالي عليها أن تظهرها من خلال بعض التصرفات البسيطة مثل المعانقة، إمساك يده وغيرها من الحركات العاطفية.- التميّز: على المرأة أن تفاجئ حبيبها في المناسبات الخاصة كي يشعر بأنه مميز بالنسبة لها.- الاحترام: يعتبر الاحترام من أهم الركائز الأساسية لنجاح أي علاقة، وبالتالي على الرجل أن يشعر بأن حبيبته تحترمه كي يشعر بالارتياح.